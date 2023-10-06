هادي العنزي



بعروض استعراضية فلكلورية عالمية الطراز، خاطبت شعوب القارات الخمس، وبحضور ورعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، افتتحت مساء أمس الأول في قاعة البوليفارد بالسالمية بطولة العالم للبولينغ، وشهد حفل الافتتاح الشيخة نعيمة الأحمد، والنائب شعيب شعبان، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، وعدد من رؤساء الأندية والاتحادات والديبلوماسيين، وأعضاء الاتحاد الدولي للبولينغ والاتحادات القارية والوطنية، ورؤساء الوفود المشاركة، واللاعبين واللاعبات.



وتشهد بطولة العالم للبولينغ التي تستضيفها الكويت، وتستمر منافساتها حتى 15 أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 24 منتخبا للرجال، و12 منتخبا للسيدات. وأكد الشيخ فراس السعود عقب حفل الافتتاح، أن إقامة مثل هذه البطولات القوية بالكويت من شأنه إتاحة الفرصة للاعبي ولاعبات الكويت لاكتساب الخبرات مما يسهم في رفع مستوياتهم الفنية، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة للبطولة. وقال: تميز حفل الافتتاح بالتحضير الجيد، وحسن التنظيم والجودة الفنية العالية في مختلف العروض، وجاء ناجحا ومتميزا، ويمهد لبطولة عالمية ناجحة بكل المقاييس.



من جهته، ذكر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس الاتحاديين الدولي والآسيوي للبولينغ الشيخ طلال المحمد، أن مبادرة نادي البولينغ الكويتي للتصدي لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير يأتي حرصا منه لتطوير اللعبة في البلاد ورفع مستوى اللعبة على الصعيد الدولي، مضيفا تحظى البطولة بمشاركة أهم لاعبي ولاعبات العالم، ما يعد بمستويات فنية رفيعة، ونأمل كل التوفيق لجميع المشاركين، خاصة منتخبنا الوطني للرجال والسيدات، وتحقيق نتائج طيبة في منافسات البطولة.