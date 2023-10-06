منحت جائزة نوبل الآداب لعام 2023 للكاتب المسرحي النرويجي جون فوسه عن «مسرحياته المبتكرة»، على ما أعلنت اللجنة القائمة على المكافأة العريقة.



وكرمت الأكاديمية السويـديـــة المعـنـيــة بمنح جائزة نوبل في ستوكهولم، الكاتب البالغ 64 عاما «لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتا لما لا يمكن البوح به».



وقال الكاتب والمسرحي فوسه في بيان «أشعر بالسعادة الغامرة والامتنان. أعتبر أنها جائزة للأدب الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يكون أدبا، من دون أي اعتبار آخر».



ولد جون فوسه في 29 سبتمبر 1959 في هوغيسوند بالنرويج، وهو كاتب متنوع الاهتمامات ذو توجه نخبوي. مع ذلك، فهو من أكثر الكتاب الأحياء الذين تؤدى مسرحياتهم في أوروبا.



وبرز فوسه ككاتب مسرحي على الخشبة الأوروبية، بفضل مسرحيته «أحدهم سوف يأتي» التي تولى إخراجها المسرحي كلود ريجي عام 1999 في باريس.



وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن جون فوسه عرف بالنبأ «حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النرويج».



وأضاف «لقد أتيحت لنا الفرصة لبدء الحديث عن القضايا العملية وأسبوع نوبل في ديسمبر». ويتشارك فوسه في أعماله، المشابهة لأعمال سامويل بيكيت، في الرؤية المتشائمة للأسلاف، بحسب سيرة جون فوسه التي نشرتها الأكاديمية.



والجائزة، التي بدأت بموجب وصية من مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، تمنح منذ عام 1901 في مجالات الأدب والعلوم والسلام وأصبحت أعلى درجة مهنية في هذه المجالات.



وأضاف البنك المركزي السويدي مجال الاقتصاد للجائزة بعد ذلك.



وإلى جانب جائزة السلام، يجذب الأدب في كثير من الأحيان أكبر قدر من الاهتمام والجدل، ما يضع مؤلفين مغمورين تحت دائرة الضوء العالمية ويزيد من مبيعات الكتب لنجوم الأدب المشهورين.