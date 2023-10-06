أسعف وافد بحالة حرجة إلى مستشفى الجهراء للعلاج من إصابات لحقت جراء انحشار قدمه أسفل نساف رمل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباحا أمس يفيد عن وقوع حادث انحشار قدم شخص تحت «نساف رمل» في منطقة الصليبية، ليتم توجيه فرقة إطفاء مركز الصليبخات للتعامل وإخراج الشخص المحشور وتسليمه للطوارئ الطبية.



من جهة أخرى، شهدت منطقة الجهراء حادثا مروريا بين مركبتين وهو ما تسبب في اصابة مواطنين اسعفا للعلاج في مستشفى الجهراء.



وقال مصدر امني ان رجال المرور توجهوا فور تلقيهم البلاغ الى موقع الحادث حيث تبين انه نتج عن تجاوز احدى المركبتين للخطوط الأرضية. وسجلت قضية.