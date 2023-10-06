بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر مستذكرا سموه بالفخر البطولات التي سطرتها القوات المسلحة المصرية واستبسالها وما قدمته من شهداء أبرار لتحرير الأراضي المصرية ومعربا سموه في الوقت ذاته عن الاعتزاز الكبير بامتزاج الدماء الكويتية والمصرية معا خلال هذه الملحمة الخالدة التي جسدت عمق الروابط الأخوية الوطيدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

متمنيا سموه موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار.