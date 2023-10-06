تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (23) شخصا من جنسيات مختلفة في (17) قضية وبحوزتهم نحو (14) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - ماريغوانا - كوكايين) و(1432) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على (6) أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين وكمية من الخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع.
وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.