تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (23) شخصا من جنسيات مختلفة في (17) قضية وبحوزتهم نحو (14) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - ماريغوانا - كوكايين) و(1432) حبة من المؤثرات العقلية والعثور على (6) أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين وكمية من الخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع.

‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الإختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.