بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب السادس من اكتوبر.

وقد عبر الشيخ أحمد الفهد في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية، والتي سطر خلالها الجيش المصري مع أشقائه من جيوش الدول العربية أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، دفاعاً عن الكرامة والأرض العربية.