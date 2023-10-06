ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- بأكثر من المتوقع في أغسطس /آب بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس/آب 3.9% مقارنة بيوليو/تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.



وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9% في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.