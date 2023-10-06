أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه تمت دعوة الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني للاجتماع قبل نهاية الشهر في بروكسل لمحاولة تخفيف التوترات الشديدة بين بلديهما.



وقال ميشال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في غرناطة بجنوب إسبانيا «أشرت إلى أنني سأدعو الزعيمين (علييف ونيكول باشينيان) لاجتماع في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر».



وجاء التصريح على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والدول التي تشاركه قيمه من دون أن تكون أعضاء فيه.



قبيل ذلك، أكدت أذربيجان استعدادها لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، بعد هجومها الناجح في ناغورني قره باغ حيث يفكك جنود قوة حفظ السلام الروسية منشآتهم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن «تفكيك مراكز المراقبة على خط المواجهة إنجز» في ثلاث مناطق. وتنتشر قوة حفظ السلام بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى جولة نزاع سابقة في هذه المنطقة عام 2020.



من جانبه، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعادة أذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ كانت أمرا «حتميا»، وذلك بعد انتقادات من الحكومة الأرمينية التي اتهمت روسيا بالتقاعس.



وقال بوتين ان هذا الأمر «كان حتميا بعد اعتراف السلطات الأرمينية بسيادة أذربيجان (على قره باغ)»، مؤكدا أن أرمينيا «لاتزال» حليفة روسيا.



وأضاف: «إنها فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ اذربيجان بإرساء النظام الدستوري مجددا في هذه المنطقة».



وقبيل إعلان شارل ميشال عن لقاء بين الرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني، أشار المستشار الرئاسي الآذري حكمت حاجييف إلى أن بلاده «مستعدة للمشاركة قريبا في اجتماعات ثلاثية في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا».