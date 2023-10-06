استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.



وقالت وكالة الانباء الاماراتية «وام» إن الرئيس الاماراتي استقبل ميقاتي في قصر الشاطئ في أبوظبي الخميس، معربا عن تمنياته للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين.



واتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى الإمارات.



وذكرت «وام» أن ميقاتي أطلع الشيخ محمد بن زايد على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات.



وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والدولية الراهنة.



وأكد رئيس الإمارات خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات ولبنان، مشيرا إلى أن الإمارات كانت ولاتزال إلى جانب الشعب اللبناني منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وشدد على موقف الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووقوفها الدائم مع شعبه الشقيق، مؤكدا أن موقف الإمارات تجاه لبنان يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه في التنمية والازدهار.



وأعرب عن تمنياته للبنان وشعبه الازدهار والاستقرار والوفاق. وقال: «إننا نريد أن نرى لبنان قويا متماسكا وطرفا فاعلا في محيطه العربي والإقليمي والدولي».



من جانبه، عبر ميقاتي عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي للدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن مواقف الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات.