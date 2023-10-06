قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة، أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى ڤنزويلا، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية في بيان.



وذكرت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على استقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.



وقالت الحكومة الڤنزويلية في بيان إن البلدين «توصلا إلى اتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الڤنزويليين من الولايات المتحدة».



كانت الولايات المتحدة قد أوقفت منذ سنوات عدة الرحلات الجوية المباشرة المخصصة لطرد المهاجرين نحو ڤنزويلا التي تعاني أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خطرة.



وقال مسؤول أميركي لم يشأ التعريف عنه، خلال مؤتمر صحافي «لقد حددنا بالفعل أفرادا نحتجزهم وسيتم ترحيلهم سريعا في الأيام المقبلة» لعدم استيفائهم شروط الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.



وأضاف أن هذا القرار «يظهر أننا مصممون على أن يتحمل الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني العواقب».



ويتزامن هذا الإعلان مع قرار آخر بشأن الهجرة اتخذته إدارة بايدن التي ستستأنف بناء الجدار الذي أراده الرئيس السابق دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك.



ولم يحدد المسؤول الكبير نفسه التاريخ الذي ستغادر فيه اول طائرة ولم يذكر عدد الأشخاص المعنيين.



ويستهدف قرار استئناف عمليات الطرد المباشرة، ڤنزويليين دخلوا الأراضي الأميركية بعد 31 يوليوالماضي. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا على الأراضي الأميركية قبل هذا التاريخ، كانت واشنطن قد أعلنت مؤخرا عن منح 500 ألف تصريح إقامة مؤقتة.



في غضون ذلك، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادو إن الحكومة الأميركية لا ترغب في بناء أجزاء جديدة من الجدار المقام على حدودها مع بلاده مشككا في إمكانية تنفيذ الإنشاءات المخطط لها.



وأضاف لوبيز أوبرادور «إنها مجرد دعاية»، وذلك خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أنها ستبني أجزاء إضافية من الجدار الحدودي في استكمال لسياسة اشتهرت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



إلى ذلك، ذكرت قناة إيه بي سي نيوز وصحيفة نيويورك تايمز أن دونالد ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.



ونقلت الوسيلتان الإعلاميتان عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في أبريل 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضا الأسترالي أنتوني برات.



ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم، هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصا على الأقل وفقا لـ «إيه بي سي نيوز» بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.



وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الاستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ مايو 2024 في فلوريدا.



وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.



ووفقا للوسيلتين الإعلاميتين فإن الرئيس الأميركي السابق الذي كان يقول لمحاوره إن على أستراليا شراء غواصات أميركية، قد كشف له بذلك عن عدد الرؤوس النووية التي تحملها هذه الغواصات في الأوقات العادية وإلى أي مسافة يمكنها الاقتراب من نظيرتها الروسية دون أن يتم رصدها.



وذكرت «ايه بي سي نيوز» أن برات قال خلال جلسات الاستماع مع المحققين الفيدراليين إنه لا يعرف ما إذا كان ترامب جادا، أم أنه كان يتباهى، لكن المحققين طلبوا منه عدم تكرار هذه المعلومات لأنها قد تكون حساسة جدا.