بيروت - منصور شعبان

نجا أكثر من 120 لبنانيا وسوريا من كارثة محققة بعد أن كاد المركب الذي كانوا يستقلونه يغرق داخل المياه الإقليمية، مقابل شواطئ شكا - طرابلس، حيث هرعت فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى إنقاذهم وإسعافهم.



وأفادت معلومات متواترة بأن فرق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني ووحدات الجيش تدخلت بعد ورود اتصال من قبل سيدة موجودة على متن المركب، استغاثت، خلاله، بالدفاع المدني والأجهزة الأمنية للتوجه وإنقاذ المركب الذي كان على متنه أطفال، اثر تعرضه للغرق بعرض البحر في شكا.



وقال الجيش اللبناني في بيان: أحبطت دورية من القوات البحرية عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطئ طرابلس، وتمكنت من إنقاذ 124 مهاجرا غير شرعيا من الجنسية السورية (بينهم 8 نساء و24 طفلا)، كانوا على متن أحد الزوارق في المنطقة المذكورة.



وقال البيان انه تم سحب المركب إلى اليابسة من قبل الوحدات البحرية في الجيش واستقر على ناصية مرفأ طرابلس.