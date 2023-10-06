

بيروت - يوسف دياب



قتل أربعة أشخاص من نزلاء سجن زحلة وأصيب العشرات، جراء التمرد وحالة الفوضى والاضطراب التي يهدها السجن منذ بعد ظهر الجمعة.



وأوضح مصدر أمني رفيع لـ «الأنباء» أن «عملية التمرد بدأت على أثر اكتشاف عناصر من حراس السجن طاقة كبيرة تمكن السجناء من حفرها في جدار السجن تمهيدا لعملية فرار جماعية وواسعة». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه «لدى البدء بسد الفتحة حصل احتكاك بين العناصر الأمنية والسجناء، وسادت الفوضى عندها أقدم سجناء على إضرام النار بالزنازين التي يقبعون فيها ما أدى إلى احتراقها بالكامل ووفاة أربعة أشخاص جراء الاحتراق والاختناق وإصابة عدد كبير جرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة». وتجمع جميع السجناء في الباحات الخارجية للسجن، واستقدمت تعزيزات أمنية من الفهود والقوة الضاربة، كما جرت الاستعانة بالجيش الذي ضرب طوقا حول السجن لمنع الفرار منه. وشدد المصدر على أنه «بعد تهدئة الأمور ستكون هناك مشكلة وقد نضطر الى نقل عدد كبير من النزلاء الى سجون أخرى أو مراكز توقيف مؤقتة بسبب احتراق زنازين ولم تعد صالحة لإعادة نزلائها اليها». وأشار إلى أن «بعض الذين نقلوا الى المستشفيات بحالة غيبوبة نتيجة الاختناق وتدني نسبة الأوكسجين لديهم، ما يرجح وفاة سجناء آخرين». علما أن السجن يضم 650 سجينا.