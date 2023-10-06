أعربت الأم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الذي شهدته مناطق شمال سورية وأوقع العشرات من الضحايا بعد الهجوم الذي تعرضت له الكلية الحربية في حمص بطائرة مسيرة وأسفر بدوره عن سقوط قتلى وجرحى في أعنف هجوم على مركز عسكري منذ بدء الحرب عام 2011.



ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحد انطونيو غوتيريش، قلقه البالغ، وقال إن «وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ضروري لعملية سياسية هادفة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254)»، وأضاف: «يدين الأمين العام بشدة جميع أعمال العنف في سورية، ويحث جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي».



وخلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى تقارير تفيد بأن الهجوم على الكلية الحربية أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم مدنيون، والعديد من الإصابات.



وعبر عن قلق الأمين العام «العميق» إزاء «القصف الانتقامي» للقوات السورية على مواقع متعددة في شمال غربي سورية وما نتج عنها من سقوط ضحايا.



بدوره أعرب المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، في بيان، عن «قلقه البالغ» بشأن تصاعد العنف، مشيرا إلى هجوم حمص الذي نسبته الحكومة السورية لمن وصفتها بـ «منظمات إرهابية ممولة من أطراف خارجية».



كما أبدى قلقه أيضا من تصعيد القصف وإطلاق الصواريخ من قبل الجيش السوري على مواقع سيطرة المعارضة في إدلب وريف حلب.

واستنكر المبعوث الأممي وقوع خسارة في الأرواح من كل الأطراف، وناشد الجميع بشكل عاجل لـ «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، داعيا إلى العمل على مسار التوصل لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووضع نهج تعاوني لمكافحة «الجماعات الإرهابية» المدرجة على لائحة مجلس الأمن الدولي.



واختتم بيانه محذرا من تدهور الوضع، بما ذلك على الصعيد الأمني، في ظل غياب مسار سياسي فعال لتطبيق قرار المجلس الأممي.



من جهتها، دعت لجنة التحقيق الأوروبية بشأن سورية، لوقف قصف المدنيين قبل غرق البلاد في دوامة العنف.



ميدانيا، أحصت منظمة الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» مقتل نحو 14 مدني وإصابة أكثر من 73 آخرين بينهم 19 طفلا، جراء «هجمات ممنهجة» شنتها القوات السورية بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ على أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية في ريفي إدلب وحلب استهدفت الأسواق والمدارس والمرافق العامة والعمال الإنسانيين. وأعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة المؤقتة المعينة من قبل المعارضة إلغاء صلاة الجمعة أمس لشدة القصف.



وتحدثت «الخوذ البيضاء» عن نزوح عائلات مدنيين من عدة مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي مع استمرار الهجمات الصاروخية والمدفعية للقوات السورية لليوم الثالث على تصعيد القصف، مع بقاء الكثير من العائلات في مناطقها لعدم وجود أماكن تلجأ اليها.



من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف طاول إدلب وجسر الشغور وأريحا وعدة بلدات وقرى. في منطقة خفض التصعيد شمال غرب سورية.



وذكر المرصد أنه أحصى أكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية نتيجة قصف القوات السورية للمنطقة خلال 24 ساعة فقط، إضافة الى تنفيذ الطائرات الحربية الروسية نحو 5 غارات على كل من القرقور بسهل الغاب، وجفتلك حاج حمود ومحيط الزعينية بريف جسر الشغور غربي إدلب.



وجاء القصف ردا الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بعد دقائق من انتهاء حفل تخرج الطلاب الضباط أمس الأول، وفي حين تحدثت مصادر طبية سورية عن ارتفاع عدد القتلى الى نحو 90 قتيلا، قال المرصد ان عدد القتلى ارتفع الى 123 بينهم 54 مدنيا ضمنهم 39 طفلا وامرأة، مشيرا إلى أن العدد الكلي 400 بين قتيل وجريح وهي أكبر حصيلة منذ عام 2018. واستبعد المرصد ان تكون المسيرات قد أتت من إدلب نظرا لبعد المسافة عن حمص، وتساءل كيف يمكن أن توقع المسيرات هذا العدد من القتلى في منطقة عسكرية بحتة محاطة بالرادارات والمضادات الجوية.



ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي يعد بين الأكثر عنفا ضد مركز عسكري منذ بدء النزاع في العام 2011.



بموازاة ذلك، تجمع العشرات من أهالي قتلى هجوم الكلية الحربية وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم أمام المستشفى العسكري في حمص. وتقدم حملة الأكاليل عشرات النعوش، خلال مراسم تشييع، بحضور وزير الدفاع علي محمود عباس الذي نجا من هجوم الخميس، حيث كان حاضرا في حفل التخرج مع محافظ حمص لكنه غادر قبل وقوعه.



وتحدثت مصادر عن محاولة شن هجوم جديد بالطائرات المسيرة أثناء التشييع. وقال المرصد إن أصوات مضادات أرضية ورصاص سمع بقوة في حمص تزامنا مع سماع أصوات تحليق طائرات في الأجواء. وأفاد ناشطون بوقوع نحو 9 إصابات نتيجة سقوط قذيفة على حي الغوطة بحمص، وهو ما أكده المرصد ناسبا سقوط الجرحى لانفجار مجهول.



وأعلنت الحكومة في خطوة نادرة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة، وألغت القنوات السورية الحكومية وتلك التي يديرها رجال أعمال موالون برامجها المعتادة، واكتفت ببث القرآن الكريم ونشرات الأخبار.



ومن باحة المستشفى العسكري بحمص، انطلقت تباعا سيارات إسعاف أقلت جثامين القتلى الى المناطق التي يتحدرون منها.



وحضر وزير الدفاع مراسم التشييع. وقال عباس خلال مراسم التشييع «الشهادة والكرامة والعزة للوطن ثمنها كبير (...) الشهداء الذين ارتقوا أمس بالتأكيد ثمن دمائهم غال لكن الوطن أغلى».