كذب مسؤول بوزارة الدفاع التركية ما أعلنته قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد عن مقتل خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على هجمات تركية بطائرات مسيرة على مواقع لها في شمال شرق سورية. ولدى سؤاله عن بيان «قسد»، قال المسؤول «هذا الادعاء غير صحيح».



وقد شنت قوات الأمن التركية هجوما على المسلحين الأكراد ردا على الهجوم على مقر امني في انقرة التي قالت ان منفذيه جاءا من سورية وتدربا هناك. وتعهدت وزارة الدفاع التركية بأنها ستواصل تدمير قدرات المسلحين في جميع أنحاء المنطقة.



وبعد أن أسقطت القوات الأميركية طائرة تركية مسيرة في شمال شرق سورية أمس الأول، أكدت تركيا الحادث لكنها لم تحمل أحدا المسؤولية عنه، وأعربت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن أسفها لحادثة إسقاط القوات الأميركية للمسيرة التركية في الحسكة.



وخلال إحاطة صحافية، قال المتحدث باسم «الپنتاغون»، بات رايدر، إن إسقاط المسيرة جرى لحماية القوات الأميركية في المنطقة، إذ لاحظت القوات الأميركية أنشطة للجيش التركي على مسافة أقل من 1.5 كليومتر من نقاط للقوات الأميركية.



وأكد وقوف بلاده مع تركيا في حربها ضد «التنظيمات الإرهابية»، مشيرا إلى تركيز واشنطن المنصب على هزيمة تنظيم «داعش» داخل سورية، بالإضافة إلى إدانة الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في العاصمة التركية، أنقرة، قبل أيام.و وقد أكد بيان لوزارة الخارجية التركية إن إحدى الطائرات المسيرة فقدت خلال عمليات ضد مسلحين أكراد بسبب «تقديرات فنية مختلفة» مع أطراف ثالثة على الأرض.



وأعلنت وزارة الدفاع التركية إن الجيش «حيد» 26 مسلحا كرديا في شمال سورية خلال الليل ردا على هجوم صاروخي على قاعدة تركية.



وتستخدم تركيا عادة مصطلح «تحييد» للإشارة إلى القتل.



وقالت أنقرة إن الهجوم الصاروخي الذي نفذته وحدات حماية الشعب الكردية السورية وهي الجناح العسكري للإدارة الذاتية والفصيل المهيمن على «قسد»، على القاعدة التركية أدى لمقتل شرطي تركي وإصابة سبعة ضباط وجنود في منطقة دابق بشمال غرب سورية مساء الخميس.



وأضافت الوزارة أن تركيا شنت ضربات جوية بشكل منفصل ودمرت 30 هدفا للمسلحين الأكراد في أماكن أخرى بشمال سورية منها بئر نفط ومنشأة تخزين ومخابئ.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في بيان إنه تم «تحييد» اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة أغري الشرقية في اشتباك مع القوات الخاصة خلال عملية بطائرات مسيرة قتالية ودعم مروحيات هجومية.



وأضاف أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 75 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني في عملية شملت 11 منطقة.