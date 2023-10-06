سيطرت قوات الدعم السريع الجمعة على محطة لضخ النفط في منطقة العيلفون شرق الخرطوم وتم إجلاء الفنيين والمهندسين والعاملين فيها، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان.



وتضخ المحطة التي تقع على بعد قرابة 30 كيلومترا شرق العاصمة، نفط السودان ودولة جنوب السودان عبر خطوط أنابيب تمتد على مسافة نحو ألف كيلومتر إلى ميناء التصدير في بورتسودان، على البحر الأحمر.



وإذا توقفت محطة ضخ العيلفون عن العمل، يتوقف تصدير النفط الى الخارج.



وقال «محامو الطوارئ»، مجموعة محامين مستقلين، في بيان إن الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان «استمرت الجمعة في منطقة العيلفون وخلفت ضحايا ومدنيين في صفوف المدنيين».



واتهمت المجموعة قوات الدعم السريع بـ «النهب وتهجير السكان قسريا» ولكنها حذرت في الوقت نفسه من الدعوات المطالبة باستخدام «القصف والجوي والمدفعي» في المنطقة، محذرة من أن «المنطقة مأهولة بالسكان» كما أنها «استقبلت مئات المدنيين الفارين من العاصمة».



جاء ذلك في وقت أكدت الأمم المتحدة أن انعدام الأمن في الحرب الأهلية في السودان إلى جانب ضآلة التمويل الدولي يعرقلان الجهود لمساعدة ملايين الأشخاص هناك.



وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين نكويتا سلامي «نحن بحاجة للوصول إلى 18 مليون شخص، ولن نتخلى عن هذا الهدف، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلينا وضمان سلامة عملياتنا».