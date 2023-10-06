مبارك الخالدي



تعادل الجهراء مع الفحيحيل سلبيا في المباراه التى جمعتهما مساء الجمعة على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الرابعة من القسم الاول لدوري زين الممتاز وبهذه النتيجة رفع الفحيحيل رصيده الي نقطتين وتحصل الجهراء علي نقطته الأولى في المسابقة.



جاء الشوط الأول سريعا تجلت فيه رغبة الفريقين المبكرة في التسجيل والظفر بنقاط المباراة واحتسب الحكم هاشم الابراهيم ركلة جزاء للفحيحيل لكنه تراجع عن قراره بعد الرجوع لحكم تقنية الفيديو ليحتسب خطأ سبق اللعبة لمصلحة الجهراء (10) لترتفع وتيرة اللقاء وسيطرة نسبية للجهراء في وسط الملعب وافضلية خلق الفرص وردت عارضة الحارس احمد عادي رأسية القطري عبدالكريم حسن (14) وسدد رودريغو كرة من خارج المتطقة تصدى لها الحارس عادي (33) ووجه المتخصص رودريغو كرة ثانية ابعدها ببراعة الحارس عادي (42) لتنتهي الحصة الأولى بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني كاد الفحيحيل يتقدم من كرة ثابتة ارتقي لها جوليو سيزار لكن المتراجع للمساندة الدفاعية علي البلوشي ابعد الكرة من على خط المرمى (53) ليعاود الجهراء فرض سيطرته، مشكلا خطورة على مرمى غريمه واستقبل الظهير المتقدم عبدالكريم حسن كرة عرضية سددها بقوة لكنها علت العارضة بقليل (73) ومن هجمة عكسية اهدر الفحيحيل كرة الفوز بعد ان تحصل البديل فيصل عجب علي ركلة جزاء اثر دخول قوي من مدافع الجهراء ايجور نفذها خوليو سيزار لكنه سدد الكرة بالقائم (92) لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.