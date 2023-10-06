

ناصر العنزي



في الوقت بدل الضائع حقق النصر فوزا مطلوبا على جاره خيطان "2-0" في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الخليفة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري زين الممتاز، وبذلك أصبح للعنابي 7 نقاط وبقي الخاسر على نقاطه الأربع.



وجاء الشوط الأول سلبيا بين الطرفين حيث وقع اللاعبون في أخطاء التمرير والتسديد بعدما لعب المدربان الوطنيان ظاهر العدواني وابراهيم عبيد بكامل عناصرهما الأساسية وواجه هداف النصر الكولومبي زاباتا رقابة من دفاع الخصم وتمكن من اختراقه لكنه سدد كرته بيد الحارس علي فاضل، فيما اعتمد خيطان على تحركات لاعبيه البرازيليين ويلنجون ورودريغو ومعهما يعقوب الطراروة وحمد الطويل لكنه لم يهدد مرمى خالد العجاجي سوى بتسديدة رودريغو مرت بجانب القائم.



وفي الشوط الثاني شن الفريقان هجمات متبادلة وضاعت على النصر فرصة ثمينة بعدما رد القائم كرة المعتصم اللافي وهو قريب من المرمى، وفي الوقت بدل الضائع اقتنص الكولومبي زاباتا هدف الفوز بعدما تابع الكرة المرتدة من علي فاضل 93 ثم أضاف البديل عبدالرحمن الرشيدي الهدف الثاني بعد تحضير من مشعل الشمري (95) . أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي ونجح في إدارتها.