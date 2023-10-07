أُطلق وابل من الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، ويؤكد انتهاء الهدنة التي كانت سائدة الى حد كبير منذ التصعيد العسكري الأخير بين القطاع وإسرائيل في مايو.



وتحدث الجيش الإسرائيلي عن "عملية مزدوجة" تقوم بها حركة حماس تشمل إطلاق صواريخ و"تسللا".



وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "طوفان الأقصى" بدأ من غزة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا، على حد قوله.



وأضاف هنية أن المقاومة الفلسطينية تخوض في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا، قائلا "نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في معركتنا".



وبحسب وكالة فرانس برس، انطلقت الصواريخ في اتجاه إسرائيل من مواقع متعددة في أنحاء غزة.



وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط البلاد، فيما حضّت الشرطة المواطنين على البقاء قرب الملاجئ. وأفادت فرانس برس في القدس عن اعتراض صواريخ بعد لحظات من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس الفلسطينية، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، مشيرة إلى أنّ مقاتليها أطلقوا أكثر من خمسة آلاف صاروخ.



وقالت إنّ القيادة "قرّرت وضع حد لكل جرائم الاحتلال، وانتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب". وأضافت "نعلن بدء عملية (طوفان الأقصى) ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".



في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة "تأهب الحرب"، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، إن حماس "بدأت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين داخل الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيدافع عن سكان إسرائيل ومنظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا"، مطالبا الجمهور الإسرائيلي بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة.



وأعلنت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤآف غالانت أنهما يتلقيان تحديثات منتظمة حول الأحداث الأمنية وسيعقدان اجتماعا لتقييم الوضع مع كبار مسؤولي المنظمة الأمنية.



وقالت الإذاعة الاسرائيلية العامة إن وزير الدفاع غالانت وافق على تجنيد واسع لقوات الاحتياط.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ان "حماس ارتكبت خطأ كبيرا هذا الصباح".

الفصائل الفلسطينية تأسر جنودا إسرائيليين وتسيطر على عدة مناطق في الداخل الإسرائيلي



أظهرت مشاهد فيديو متداولة على مواقع التواصل من قطاع غزة أسر الفصائل الفلسطينية 5 جنود إسرائيليين والتجول بهم في القطاع وسط حشد من الشباب الفلسطينيين الذين تجمعوا حول الحافلة التي تقلهم.



وأكد إعلام تابع لحركة حماس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، فيما أظهرت صور السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. وأفادت بعض المصادر الصحافية من غزة بقصف من القطاع على تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى.



وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مسلحين فلسطينيين تحصنوا مع رهائن في منزل بمستوطنة غرب بئر السبع.



وبحسب وسائل إعلام، تسلل المسلحون الفلسطينيون إلى 4 مستوطنات بغلاف غزة واحتجزوا رهائن، كما سيطروا على عدة مناطق في الداخل الإسرائيلي.



وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول صواريخ أطلقت من غزة إلى منطقة تقع بين بيت لحم في الضفة الغربية والقدس واعتراضها من قبل نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، فيما أفاد إعلام إسرائيلي بإغلاق المطارات وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.



ودوت صفارات الإنذار في القدس بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، فيما دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في إحدى مستوطنات غلاف غزة. ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي على استدعاء قوات احتياط عسكرية.



ومنذ صباح السبت فوجئ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحون فلسطينيون إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية. بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.