بدأ الجيش الإسرائيلي ، اليوم السبت، شن هجمات جوية على قطاع غزة بعد ساعات من إطلاق حركة حماس هجوما غير مسبوق.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارات استهدفت منزلا سكنيا ومواقع لحركة حماس وفصائل أخرى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن "عشرات الطائرات تقصف الآن أهدافاً لحماس في قطاع غزة" في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقها ضد الحركة.

وذكر في بيان أنه منذ ساعات الصباح تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة الى عمليات تسلل الى بعض المناطق والبلدات.

وأوضح أنه تم استدعاء قوات كبيرة الى منطقة الجنوب والاعلان عن حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كلم إلى جانب الاعلان عن تجنيد عشرات الالاف من جنود الاحتياط.

فيما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن مقاتلي القسام أسروا 35 إسرائيليا على الأقل واقتادوهم إلى داخل قطاع غزة.

وأطلقت حماس هجوما غير مسبوق ضد الكيان الصهيوني تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.