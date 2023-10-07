أجرى المرشح عبد الفتاح السيسى صباح السبت الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني.



وشهد مستشفى العاصمة الادارية الجديدة صباح السبت حضور المرشح عبد الفتاح السيسي لإجراء الكشف الطبى، وذلك من خلال 4 عيادات طبية، وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والباطنة والقلب، حيث أتم إجراء كل الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة التى حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي، على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا.