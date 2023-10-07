ولي العهد: نعتز بما تنعم به كويتنا الغالية من نهضة تنموية وإنجازات رائدة في عهد سموكم الميمون

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برسالة تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها: يطيب لي بوافر المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم ولاية العهد.

منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للاشادة بمسيرتكم المعطاءة في خدمة وطننا العزيز والتي جسدت أروع معاني التفاني والإخلاص والوفاء فحظيتم من خلالها جل التقدير والاعتزاز والثناء.

سائلين المولى تعالى أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية ويحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطانا جميعا لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ويبارك بكافة الجهود لتحقيق المزيد من الانجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الطموح.

هذا وقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هذا نصها:

تسلمت بيد المحبة والوفاء رسالة سموكم (حفظكم الله ورعاكم) التي حملت تهانيكم الودية وتمنياتكم الصادقة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على نيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد.

وأغتنم هذه المناسبة لأسجل بالغ فخري واعتزازي بما تنعم به كويتنا الغالية من نهضة تنموية شاملة وإنجازات رائدة في عهد سموكم الميمون بفضل من الله تعالى ثم توجيهاتكم السامية ورؤيتكم السديدة وعطائكم الوافر وجهود وسواعد أبناء بلدنا الأوفياء لتستمر مسيرة وطننا المباركة نستكمل فيها بناءه وتطويره مستلهمين من نهج قيادتكم الحكيمة صدق الانتماء واخلاص العمل سائلين المولى (عز وجل) أن يوفقنا في حمل الأمانة عاقدين العزم على المضي قدما على دروب الرفعة والمجد والرخاء.

كما أبتهل إلى المولى (جل وعلا) أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء ويسدد دائما على طريق الخير خطاكم وأن يكلل جهودكم بالتوفيق لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي وشعبه الكريم.



