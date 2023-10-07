تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.

هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.