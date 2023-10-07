حقق المتسابق الكويتي راشد الدواس، كأس المركز الثاني في فئة (pro 1100 stock) للمحترفين في بطولة العالم السنوية للدراجات المائية المقامة في بحيرة هافاسو بولاية اريزونا الامريكية.

وأعرب الدواس في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت، عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الجديد وتمكنه من رفع علم الكويت في هذه البطولة الكبيرة التي تعتبر احد اقدم البطولات العالمية في رياضة الدراجات المائية التي تتسم منافساتها بالشراسة والقوة والصعوبة.

وذكر أن البطولة التي انطلقت رسميا يوم الاثنين الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي (IJSBA) تتضمن أكثر من 33 فئة ويشارك بها قرابة 240 متسابقا من مختلف القارات.

ولفت الدواس الى انه سيشارك في فئات أخرى خلال اليومين القادمين على مستوى المحترفين وكبار المحترفين (PRO / PRO Am) والتي تعتبر من أقوى فئات البطولة.

يذكر ان المتسابق راشد الدواس حقق القابا عالمية وبشكل متتال خلال السنوات الاربع الماضية كما حقق المركز الاول في بطولة الشارقة الشهر الماضي.