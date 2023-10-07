دعت المملكة العربية السعودية الى الوقف الفوري للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبتهم بضبط النفس وحماية المدنيين.



وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «تتابع المملكة عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك».



وأضافت الوزارة: «تذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته».



وجددت المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.



من جهتها، حذرت مصر من «عواقب وخيمة» لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين.



ودعت وزارة الخارجية المصرية في بيان إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر».

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمناقشة التطورات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين ممارسة ضبط النفس لتجنب أي مخاطر وخيمة.

وحض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»، داعيا إلى «الابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر».



وقال رحيم صفوي مستشار الزعيم الأعلى في إيران علي خامنئي: «نهنئ المجاهدين الفلسطينيين وسنقف إلى جانبهم حتى تحرير فلسطين والقدس الشريف»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا).



وندد الاتحاد الأوروبي وعدد من العواصم الأوروبية وأوكرانيا بالهجوم الذي نفذته حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة دعمها لتل أبيب، فيما دعت موسكو إلى «ضبط النفس»، فقد أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «بلا لبس» الهجوم الفلسطيني، مؤكدة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».



وقال مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل: «ندين بشكل لا لبس فيه هجمات حماس. يجب أن يتوقف هذا العنف المروع على الفور. فالإرهاب والعنف لا يحلان شيئا»، مضيفا ان «الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة».



كما ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه «الهجمات العشوائية على إسرائيل وشعبها»، مدينا «الترهيب والعنف ضد مدنيين أبرياء».

بدورها، دعت روسيا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى «ضبط النفس»، وقال موفد الكرملين للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: «إننا على اتصال مع الجميع، مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب»، مضيفا بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس»، «بالطبع، ندعو على الدوام إلى ضبط النفس».



وفي سياق متصل، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بشدة الهجمات الإرهابية التي تستهدف إسرائيل»، معربا عبر منصة «إكس» عن «تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتها وأقربائها».



كما أدانت الخارجية الفرنسية «بحزم شديد الهجمات الإرهابية الجارية ضد إسرائيل وشعبها»، مؤكدة «رفضها المطلق للإرهاب وتمسكها بأمن إسرائيل».



كذلك أدانت لندن «بدون لبس هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين». وكتب وزير الخارجية جيمس كليفرلي على منصة «إكس» أن «المملكة المتحدة ستساند على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».



وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إدانة برلين «الهجمات الإرهابية من غزة ضد إسرائيل»، مؤكدة أن ألمانيا «تتضامن تماما» مع إسرائيل و«الحق الذي يضمنه لها القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب».



وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية «دعمها لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وشعبها».