أقلعت الطائرة الإغاثية الثالثة عشر التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبد الله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا اليوم السبت وعلى متنها حافلة نقل ركاب.

وقال مدير ادارة الطوارئ والكوارث في جمعية الهلال الاحمر الكويتي يوسف المعراج، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، ان دولة الكويت تواصل تسيير جسرها الجوي لدعم ومساندة الشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات إعصار دانيال تنفيذا لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

واضاف المعراج ان عدد الطائرات التي انطلقت من قاعدة عبدالله المبارك الجوية بلغ حتى الان 13 طائرة على متنها مواد اغاثة واجهزة ومواد طبية وسيارات اسعاف ونقل ومواد ايواء.

وأكد تضامن دولة الكويت التام مع ليبيا ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مواجهة كارثة الفيضانات والسيول معبرا عن بالغ الشكر والتقدير للقوة الجوية الكويتية التي نقلت المساعدات الانسانية بشكل عاجل الى الاشقاء في ليبيا.

وقال ان هناك تنسيقا بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره الليبي اضافة الى التعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية وسفير الكويت لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى الكويت للوقوف على كافة الاحتياجات اشقائنا في ليبيا.

وأشاد المعراج بمواقف الكويت قيادة وحكومة وشعبا لاتخاذ خطوات عملية وتحركات انسانية تجاه إغاثة المنكوبين وتخفيف حدة الأزمة الانسانية في ليبيا مؤكدا أن الكويت بجمعياتها وهيئاتها الرسمية والأهلية كانت وستظل في صدارة الدول المانحة والمنتجة للمبادرات الإنسانية في سعي واضح لتخفيف معاناة المنكوبين جراء النزاعات والكوارث في مختلف أنحاء العالم.