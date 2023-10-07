هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة نيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية رفع فيها أسمى آيات التهاني والمباركات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وأن يهبه العمر المديد وأن يديمه الله عضدا وسندا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وقال الشيخ طلال الخالد في البرقية: «بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا يطيب الشرف لأبنائك وبناتك من منتسبي وزارة الداخلية تأكيدهم لسموكم حرصهم على بذل الغالي والنفيس كي تبقى صروح هذا الوطن عزيزة مصونة، آخذين بعين الاعتبار التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن صاحب السمو الأمير وسموكم الكريم حفظكما الله ورعاكما».