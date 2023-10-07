

قال النائب مرزوق الغانم إن قضية فلسطين لن تموت لأنها عقيدة في قلب كل مسلم، متسائلا: «هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة يحملها في قلبه ألف مليون يمكن أن تموت».



وأضاف: «إن الناس يموتون في سبيل العقيدة، وما ماتت عقيدة قط من أجل حياة إنسان، ومن يرى ان فلسطين ليست قضيته عليه مراجعة نفسه ومراجعة عقيدته»‏.



وذكر الغانم: «ولأن وعد الله حق،‏ الإسلام دين الحق ولأن الباطل كان زهوقا‏».



وذكر بقول الله تعالى‏: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين﴾.



‏وقال: «اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم. اللهم اشف جرحاهم وأطلق أسر أسراهم، اللهم انصر مجاهديهم في سبيلك في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم استودعناك فلسطين شعبها وسماءها وأرضها وبحرها. وانصروا فلسطين ولو بكلمة».