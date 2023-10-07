مع توالي التسجيلات التي تنشرها كتائب «عز الدين القسام» الجناح العسكري لحماس، لأسر عدد من الجنود الإسرائيليين لديها في قطاع غزة، واستيلاء مقاتليها على عدة آليات اسرائيلية في مواقع عسكرية، اعلن نائب رئيس «حماس» صالح العاروري «لدينا عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين ومن بينهم ضباط كبار»، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن «نحو 50 رهينة لدى حماس في حي بيري قرب حدود غزة».



ونقلت قناة الجزيرة عن العاروري قوله ان اتصالات مكثفة اجرتها عدة أطراف مع الحركة «ولكن لا صوت فوق صوت المعركة». وأضاف «مستعدون للتصعيد إلى أبعد الدرجات، وكل الاحتمالات متوقعة ونحن مستعدون لأي غزو بري للقطاع».