1500 دينار لخدمات البث التلفزيوني ومثلها لإصدار صحيفة دورية و900 للبث الإذاعي



أصدر وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري قرارا وزاريا بتعديل رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام.



وجاء في القرار:



مادة أولى: يرفع نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) من الجدول رقم 2 الملحق بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2022 المشار إليه.



مادة ثانية: يدرج نشاط البيع بالتجزئة للكتب المستعملة - رمز النشاط (477410) ضمن الأنشطة الإعلامية لدى وزارة الإعلام، ويضاف برقم (7) إلى البند رابعا من المادة (19) من القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 المشار إليه.



مادة ثالثة: تحدد رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وفق الجدول المرفق بهذا القرار، ويلغى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 المشار إليه.



مادة رابعة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه.