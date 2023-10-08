عبدالعزيز الفضلي



قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة إنه وبتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع بأهمية التوعية بالاختبارات الوطنية الموحدة للقبول، وإرشاد الطلبة الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية للقبول في خطتي البعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2025/2024 عقدت عدة لقاءات تنويرية لطلبة الصف 12 والتي ستستمر حتى 26 من الشهر الجاري، موضحا أنها شملت طلبة الثانوية العامة القسم العلمي بالمدارس الحكومية والخاصة الراغبين في التقديم للبعثات الداخلية والخارجية في التخصصات الطبية والهندسية للعام الدراسي.



وأضاف الوهيدة في تصريح صحافي أنه سيتم عقد لقاء تنويري لأولياء الأمور يومي الاثنين والثلاثاء خلال فترتين من الساعة 4 إلى 6 مساء و6:30 - 8:30 مساء على مسرح وزارة التربية، داعيا الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر حساب وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية أو من خلال الرابط التالي: https://arbreq.moe.edu.kw/registerem