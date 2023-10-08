عبدالعزيز الفضلي



دعا موجه عام التربية البدنية بوزارة التربية وليد عايش الى ضرورة عدم إسناد حصص دراسية لرئيس قسم التربية البدنية. وقال عايش في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام انه نظرا لما لدى رئيس القسم لمادة التربية البدنية بنين من أعباء ونشاط داخلي وخارجي والإشراف على الفرق الرياضية وتحكيم المباريات الداخلية بالمدرسة والخارجية لأنشطة المنطقة بمدارس أخرى مما يستدعي تفرغا كاملا بالإضافة إلى الإعمال الإدارية ومتابعة المعلمين وتقييمهم وعمل زياراتهم، لذا يرجى التعميم على جميع مديري ومديرات مدارس البنين بعدم تكليف رئيس القسم لمادة التربية البدنية التربية البدنية بنين بأي حصص دراسية لكي يتفرغوا لأعمالهم المكلفين بها وليتمكنوا من تأدية واجباتهم الوظيفية على الوجه الأكمل.