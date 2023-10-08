ثامر السليم



أعلنت مديرة ادارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت خالده السلاحي عن فتح صلاحية القائمة المفضلة للطلبة الراغبين في التسجيل للمقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024/2023 وذلك ابتداء من الأحد 8 الجاري وحتى يوم الخميس 12 الجاري.



وأوضحت السلاحي أن القائمة المفضلة تتيح للطلبة تحديد المواد التي يرغب في تسجيلها بها في الفصل الدراسي الثاني ويختار الطالب 15 وحدة دراسية في القائمة المفضلة، موضحة بأن الطلبة الذين يقومون بتعبئة القائمة المفضلة سيخصص لهم اول يوم من الفترة الثانية للتسجيل لمن هم مسجلون بأقل من 12 وحدة دراسية كمكافأة للطلبة في اختيارهم لرغباتهم في تلك القائمة.