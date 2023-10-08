بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن وضع آلية للمتابعة والتفتيش على الجمعيات التعاونية من خلال فرق متخصصة للتفتيش بشكل دوري على الجمعيات التعاونية على مدار العام. وقال المطيــري في تصريــح لـ «الأنباء» ان التفتيش سيكون بشكل دوري ومستمر على مدار العام وسيشمل كافة التعاونيات، حيث ستخضع الجمعيات للتفتيش قبل نهاية السنة المالية. وأكد المطيري ان هناك حيادية في تشكيل فرق المتابعة والتفتيش بشكل يطمئن مجالس إدارات الجمعيات بانه ليس المقصود هذه الجمعية أو تلك بل شامل الجميع دون استثناء، وذلك لتوفير الحماية والشفافية لعمل التعاونيات.



وأشار المطيري إلى ان الفرق لن تكون محصورة في مناطق أو محافظة بل مركزية تشمل الجميع.



وعلى صعيد آخر، تختتم إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية احتفالات الوزارة باليوم العالمي للمسنين في حفل تقييمه برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود صباح اليوم تحت شعار «رضاهم جنة». هذا، ويفتتح ظهرا رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة وزير الشؤون الشيخ فراس السعود وبحضور مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري مركزا لخدمة مراجعي الهيئة في الحكومة مول بمدينة صباح الأحمد السكنية.