بعد استنفاد جميع الأيام المتاحة إلكترونياً يتم التقديم على المرضية حضورياً



أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن دخول «الإجازات المرضية الإلكترونية» حيز التنفيذ، مبينا أنه بالإمكان التقديم والحصول عليها عبر تطبيق «كويت صحة»، أو «سهل» وذلك بعد اعتماد هذه الآلية من الجهات المختصة في البلاد.



وفيما يخص خطوات الحصول على الإجازة المرضية عبر تطبيق كويت - صحة، أوضح د.السند أنه وبعد تسجيل الدخول في التطبيق والمصادقة على ذلك، نقوم باختيار خيار تقارير الإجازات الطبية، ثم خيار طلب إجازة مرضية إلكترونية، بعد ذلك تملأ البيانات المطلوبة، ويرسل الطلب حتى يظهر إشعار يفيد بإنشاء المرضية بنجاح، حيث بالإمكان حفظ نسخة إلكترونية منها، أو طباعتها في حال أراد الموظف الاحتفاظ بنسخة ورقية. أما في حال استخدام تطبيق سهل.



فقد أوضح د.عبدالله السند أنه يمكن التقديم على الإجازة المرضية الإلكترونية عبر اختيار خيار «خدمات»، وذلك ضمن الخيارات الموجودة في أسفل الشاشة الرئيسية في التطبيق، ثم اختيار وزارة الصحة ضمن قائمة وزارات ومؤسسات الدولة، ثم خيار «الإجازات المرضية» ضمن خدمات رقمية عديدة تقدمها الوزارة عبر تطبيق سهل، وتحت الإجازة المرضية هناك خيار «طلب إجازة مرضية إلكترونية»، ثم تدخل البيانات، وبعد تسجيل الإجازة سيظهر إشعار بتسجيل الطلب بنجاح، وإمكانية تحميل المستند أو طباعته ورقيا.



وعن اجراءات تقديم الاجازات المرضية الكترونيا والضوابط التي يجب اتباعها في هذا الشأن فقد أكد د. عبدالله السند أنه يمكن التقديم على إجازة مرضية إلكترونية ليوم واحد فقط باستخدام المنصات الرقمية في المرة الواحدة، وتكون بنفس تاريخ يوم التقديم، مضيفا انه ليس بالإمكان الحصول على 3 أيام متتالية بطلب واحد عبر التطبيق، وإنما كل يوم مرضية يتم تقديمه على حدة، كما أنه يمكن تكرار هذه الخطوة 3 مرات في الشهر كحد أقصى، وفي كل مرة يمكن الحصول على يوم واحد فقط، وبحد أقصى 3 أيام في الشهر، و15 يوما في السنة.



وأضاف د.السند انه وبعد استنفاد جميع الأيام المتاح فيها الحصول على الإجازة المرضية الإلكترونية، سواء استنفاد 3 أيام في الشهر، أو 15 يوما في السنة، يتم التقديم على المرضية عبر الحضور للمراكز الصحية، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من ضوابط واشتراطات بالنسبة لعدد أيام المرضيات المسموح بها في السنة.