هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



وأكد الحمود أن هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا وعلى الشعب الكويتي الكريم تعد محل إشادة بما اتسمت به مسيرة سموه المعطاءة في خدمة الوطن التي تجسدها سنوات حافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة لتظل رمزا للوفاء ونموذجا فريدا للعطاء والإخلاص والتفاني في حب الوطن، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح في تحقيق ما يصبو إليه من خير ونماء لكويتنا الحبيبة لتظل دوما واحة للأمن والأمان والرخاء، سائلا الله أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يظل خير سند لقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رمزا وذخرا للبلاد.