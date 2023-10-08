تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بخالص التهاني والتبريكات قائلا: يشرفني وبمناسبة حلول الذكرى السعيدة الثالثة لتولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مهام ولاية العهد، أن أرفع إلى مقام سموه أسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات، مقرونة بأصدق معاني الولاء والانتماء والوفاء، والأمنيات القلبية بالصحة والعافية وطول العمر.



وأضاف الخالد: نستحضر بكل الفخر والاعتزاز الجهود الجبارة المشهودة والعطاء اللامحدود لسموه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، سائلا المولى سبحانه لسموه التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالته السامية كخير عضد وسند لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء في كويتنا الغالية على الصعد كافة.



وتمنى الخالد من الله عزوجل ان يحقق لوطننا العزيز المزيد من تقدمه وازدهاره والرخاء وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادته الحكيمة، انه نعم المجيب.