أحمد مغربي



ضمن جهود القطاع النفطي لحسم ترسية نحو 10 مناقصات لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، علمت «الأنباء» من مصادر انه تمت ترسية وإعادة دراسة مناقصات بقيمة 125 مليون دينار تابعة لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية خلال الأسبوعين الماضيين.



وفي التفاصيل، تقدمت شركة نفط الكويت بطلب التعاقد المباشر لعقد خدمات التشغيل والصيانة لمنشأة تحلية الغاز بمنطقة غرب الكويت مع شركة سبتكو العالمية بقيمة 13.6 مليون دينار وبمدة تنفيذ 1826 يوما، حيث قرر الجهاز عدم الموافقة.



فيما تقدمت شركة نفط الكويت بطلب ترسية مناقصة خدمات وتنظيف والأشغال المتصلة بها في منطقتي جنوب وشرق الكويت بقيمة 4.7 ملايين دينار، وذلك بعد إعادة موازنة الأسعار للحد الأدنى لرواتب الموظفين غير الكويتيين، وقرر الجهاز بدراسة العطاءات التي تلي أقل الأسعار وموافاة الجهاز بالتوصية في أقرب وقت.



وقرر «جهاز المناقصات» ترسية مناقصة خدمات إزالة الرمال المتراكمة في منطقة جنوب وشرق الكويت على شركة مجموعة ابكس انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات التي حازت اقل الاسعار بقيمة 10.7 ملايين دينار.



وقام الجهاز كذلك بالموافقة على ترسية مناقصة توفير القوى العاملة لدعم الرعاية الصحية لمستشفى الاحمدي على شركة سيتي جروب للتجارة العامة التي حازت اقل الاسعار بقيمة 17.4 مليون دينار والمطابق للشروط والمواصفات وبعد عمل موازنة تثمينية.



اما شركة البترول الوطنية الكويتية فقد تقدمت الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بطلب ترسية تنفيذ اعمال الصيانة للآلات الدقيقة وانظمة التحكم في مصفاة ميناء عبدالله والشعيبة على ثاني اقل الاسعار بقيمة 34.8 مليون دينار وذلك على شركة الدار للهندسة والانشاءات، وهي اكبر المناقصات حاليا لدى القطاع، وقرر الجهاز الإذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع أقل العطاءات سعرا.



ووافق جهاز المناقصات على ترسية مجاميع مناقصة صيانة واصلاح صمامات التحكم مع توريد قطع الغيار اللازمة في مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله على شركة المركز الكويتي لصيانة الحقول بمبلغ اجمالي قدره 3.9 ملايين دينار للمجموعة الاولى و3.3 ملايين دينار للمجموعة الثانية.



وقرر الجهاز تأجيل البت بقرار ترسية مناقصة اعمال تنظيف الخزانات واصلاحها واعمال الألياف الزجاجية والطلاء في المصفاة ومنشآت انتاج الغاز السائل في مصفاة ميناء الاحمدي بقيمة 9.3 ملايين دينار.



وأخيرا، قام الجهاز بترسية مناقصة صيانة التكييف والتبريد في شركة البترول الوطنية، حيث تمت ترسية المجموعة الاولى بقيمة 4.8 ملايين دينار، والمجموعة الثانية بقيمة 2.6 مليون دينار.