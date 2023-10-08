

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة ‎لحماية أطفال العالم ‎من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية. جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الديبلوماسي شهد المنيفي أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها». وقالت المنيفي إن عالمنا يواجه تحديات كبيرة رغم ‎الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي ‎بالتعاون ‎مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائي. وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر فيما أعربت عن قلق الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملايين من الأطفال.



وذكرت أن الكويت تناشد ‎المجتمع الدولي التنسيق بين والمنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم «وندعو أطراف كل نزاع يقع على أي بقعة من العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق».



وأكدت أن البلاد تدرك تماما أهمية تعزيز وحماية ‎حقوق الطفل ‎من خلال ‎مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها تأثير مباشر على حقوق الطفل ‎مشيرة إلى أنه «مازال هناك انتهاك لحق الطفل في عيش حياة كريمة تحترم إنسانيته وتحميه من العنف».



وفي السياق أكدت الملحق الديبلوماسي حرص الكويت على تقديم الدعم للدول التي‎ تعاني من النزاعات وكذلك للهيئات الأممية المختصة لتخفيف معاناة الطفل بالإضافة إلى تعزيز الجهود التي من شأنها أن تحقق تقدما مهما على المستويات التشريعية والتنظيمية لضمان حق الطفل في الحياة والنمو و‎التعليم والصحة وحمايته من أشكال العنف كافة.



.. وتؤكد التزامها بتعزيز دور تقنيات المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة



نيويورك ـ كونا: أكدت الكويت التزامها بتعزيز دور تقنيات المعلومات والاتصالات بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن تمكن هذه التقنيات من بناء مستقبل أفضل للجميع.



جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها الملحق الديبلوماسي علي الخريبط أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة تحت بند «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».



وقال الخريبط إن تقنيات المعلومات والاتصالات تؤدي دورا رئيسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوفيرها الأدوات والتقنيات اللازمة التي يمكن تطويعها لتعزيز النمو الاقتصادي فضلا عن إسهامها في نهضة مستويات التعليم والصحة وحماية البيئة.



وأشار إلى أن الكويت تسعى لنشر هذا النهج على نطاق أوسع لتلبية الاحتياجات وسد الفجوات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.