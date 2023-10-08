ولي العهد للأمير: أسجل بالغ فخري واعتزازي بما تنعم به كويتنا الغالية من نهضة تنموية شاملة وإنجازات رائدة في عهد سموكم الميمون



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها:



سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ مشعل الأحمد



تحية طيبة وبعد،



يطيب لي بوافر المحبة والتقدير أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني الأخوية والقلبية بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم ولاية العهد، منتهزا هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا للإشادة بمسيرتكم المعطاءة في خدمة وطننا العزيز والتي جسدت أروع معاني التفاني والإخلاص والوفاء فحظيتم من خلالها بجل التقدير والاعتزاز والثناء، سائلين المولى تعالى أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية ويحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطانا جميعا لخدمة وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ويبارك بكافة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة على صعيد مساره الطموح.



وتقبلوا سموكم خالص التقدير.



هذا، وقد تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هذا نصها:



صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد



تسلمت بيد المحبة والوفاء رسالة سموكم (حفظكم الله ورعاكم) التي حملت تهانيكم الودية وتمنياتكم الصادقة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على نيلنا الثقة السامية من لدن مقامكم الكريم وتولينا ولاية العهد.



وأغتنم هذه المناسبة لأسجل بالغ فخري واعتزازي بما تنعم به كويتنا الغالية من نهضة تنموية شاملة وإنجازات رائدة في عهد سموكم الميمون بفضل من الله تعالى ثم توجيهاتكم السامية ورؤيتكم السديدة وعطائكم الوافر وجهود وسواعد أبناء بلدنا الأوفياء لتستمر مسيرة وطننا المباركة نستكمل فيها بناءه وتطويره مستلهمين من نهج قيادتكم الحكيمة صدق الانتماء وإخلاص العمل سائلين المولى (عز وجل) أن يوفقنا في حمل الأمانة عاقدين العزم على المضي قدما على دروب الرفعة والمجد والرخاء.



كما أبتهل إلى المولى (جل وعلا) أن يسبغ على سموكم موفور الصحة وتمام العافية والهناء ويسدد دائما على طريق الخير خطاكم وأن يكلل جهودكم بالتوفيق لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي وشعبه الكريم.



كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رسائل تهنئة من أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه ولاية العهد.



هذا، وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة، سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.