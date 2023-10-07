أصدر 26 نائباً بياناً حول"طوفان الأقصى" جاء نصه كالتالي:

تصاعدت خلال الأسابيع القليلة الماضية انتهاكات الكيان الصهيوني للمقدسات الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك وأبوابه، تحت رعاية قوات الاحتلال وحكومته المتطرفة، التي أقدمت أيضا على الاعتداء على المصلين والمصليات، وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، وكذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل. كما زادت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على مخيمات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين منذ بداية العام الحالي، وذلك كله يتم تحت أنظار المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا، مما أفضى إلى تأجيج حالة الغضب لدى الفلسطينيين، الذين سعوا دائما للرد على تلك الاعتداءات والانتهاكات بشتى السبل المتوافرة لديهم، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال الذي كفلته جميع الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.



وانطلاقا من ذلك، وبناء على الموقف الشعبي والرسمي الثابت والمبدئي لدولة الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، فإن أعضاء مجلس الأمة الكويتي الموقعين على هذا البيان يؤكدون على التالي:

1 ـ دعمهم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته، حتى تحقيق حريته.

2 ـ نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الرد على ممارسات الكيان الصهيوني، وما يجري هو الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وعمل مشروع للشعب الفلسطيني، الذي يسعى لرد العدوان ورفع الظلم عنه، وحماية مقدسات المسلمين، وهي غايات لها القبول في ضوء الأعراف والقوانين الدولية، والصدى الطيب والتأييد لدى العالم الحر.

3 ـ إن ما جرى اليوم يضع على عاتق الشعوب العربية والإسلامية مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الأشكال الممكنة بما يمكنه من الوقوف في وجه الجرائم الصهيونية المستمرة.

4 ـ دعوة الحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف الجاد إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، والاستمرار في عزل الكيان الصهيوني المجرم، ونؤكد نحن ممثلي الشعب الكويتي على رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، فاليهود نقضة العهود، حيث قال فيهم سبحانه وتعالى: (الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون ـ الأنفال: 56).

الكويت في: 7/10/2023

الموقعون: عبدالله فهاد، د.عبدالهادي العجمي، خالد المونس، د.حمد المطر، أسامة الشاهين، د.عبدالعزيز الصقعبي، أحمد لاري، هاني شمس، حمد المدلج، أسامة الزيد، د.جنان بوشهري، د.سعد العصفور، حمد العليان، عبدالله الأنبعي، ماجد المطيري، داود معرفي، خالد الطمار، د.مبارك الطشه، مهند الساير، حمد العبيد، مرزوق الحبيني، فلاح الهاجري، شعيب شعبان، فهد المسعود، محمد هايف، وشعيب المويزري.