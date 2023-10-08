بحث وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري مع وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس) بمناسبة زيارة الوزير المطيري للمملكة تلبية لدعوة وزير الإعلام السعودي. وتناول الجانبان في الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعرضا سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي في ظل التحولات الإعلامية العالمية إضافة إلى فرص تطوير ودعم الكوادر الإعلامية وبحث مجالات تبادل الخبرات بين البلدين. كما شارك وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري في الاجتماع السابع للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته سلطنة عمان. وذكرت وزارة الإعلام أن الاجتماع الذي أقيم بمتحف (عمان عبر الزمان) بولاية (منح) في محافظة (الداخلية) العمانية بحث العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تخدم العمل السياحي الخليجي المشترك وفي مقدمتها قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون والاستراتيجية الخليجية للسياحة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون ومستجدات منصة إحصاءات السياحة بدول مجلس التعاون ودليل الاسترشاد للسياحة بدول المجلس. وناقش الاجتماع في هذا الإطار أعمال الفريق الخليجي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة والإطار العام لمنصة «إحصاءات السياحة» والتأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.