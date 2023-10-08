تولي الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية اهتماما كبيرا بمشروعات التعليم وتمكين طلاب العلم من استكمال تعليمهم ودراستهم في مختلف المراحل الدراسية، ليكونوا لبنة صالحة في مجتمعاتهم وأوطانهم وينفعوا دينهم وأمتهم، حيث قامت «الوقف الإنساني» بالمساهمة في توزيع الكتب الدراسية على طالبات العلم في مدينة عكار اللبنانية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.نصار العبد الجليل إن «الوقف الإنساني» تدعم مشروعات التعليم من منطلقات أهمية التعليم ودوره الرائد في بناء الأمم والشعوب، وكذلك إعانة الفئات غير القادرة على استكمال مسيرتهم التعليمية.