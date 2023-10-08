سيدات متعافيات شاركن تجاربهن عبر قنوات «بيتك» في وسائل التواصل الاجتماعي



أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملته التوعوية للوقاية من سرطان الثدي بعنوان «انت أقوى منه» بهدف توعية السيدات بسبل الوقاية من سرطان الثدي، حيث تستمر الحملة طوال شهر أكتوبر تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.



ندوات ومحاضرات



ويأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ودور «بيتك» تجاه مختلف القضايا التي تهم المجتمع وأفراده بما في ذلك مجال التوعية الصحية ودعم المبادرات الصحية.



وقالت منسق أول العلاقات العامة وإدارة الفعاليات في «بيتك» مريم أبا الخيل: تشمل الحملة التوعوية لـ «بيتك» أنشطة وفعاليات ومساهمات عديدة مع التركيز على أهمية التوعية بضرورة الفحص المبكر، كإحدى أهم الخطوات للوقاية من سرطان الثدي، بالإضافة إلى شرح الطرق الأخرى للوقاية من سرطان الثدي والتعرف على أعراضه، كما سينظم «بيتك» بالتعاون مع الجهات الطبية المعنية ندوات ومحاضرات وورش عمل حول الموضوع، وإجراء فحوصات مجانية وتقديم خصومات على الأندية الصحية، واشتراكات الوجبات الصحية، بالإضافة الى مراكز ومتاجر مختلفة.



تجارب متعافيات



وأضافت أبا الخيل: كما يتضمن البرنامج عرض تجارب واقعية مباشرة من خلال لقاءات مع سيدات متعافيات عبر قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، للاستفادة من تجاربهن وغرس روح التفاؤل.



ويواصل «بيتك» جهوده في نشر مجموعة من الرسائل التوعوية لجمهور السيدات مساهمة في الحملة، فيما يشارك عدد من موظفي «بيتك» في مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفعاليات التي ستتوزع على عدة مواقع بما يتيح للجمهور التواصل مع الأطباء والمختصين والوقوف، مما يساهم بتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع الكويتي، وتحفيز السيدات على تبني سلوك صحي في هذا الإطار.