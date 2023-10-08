ما الطرق الصحية التي تساعدك على البقاء مستيقظا إذا كنت مرهقا ؟



قد يكون من الصعب على أولئك الذين يعانون من الحرمان من نوم جيد في بعض الأحيان، البقاء مستيقظين طوال اليوم دون اللجوء إلى القهوة. ولكن بدلا من اللجوء إلى القهوة، هناك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها للبقاء مستيقظا».



وجبة الإفطار: يجب التخلي عن تناول المخبوزات واختيار الكربوهيدرات المعقدة في الصباح، والتي يقول د. كالكاسولا إنها مصدر رائع للطاقة، لأنها تستغرق وقتا أطول حتى يتمكن نظامك من الهضم، ما يسمح بتدفق بطيء وثابت من الطاقة طوال اليوم. وأضاف: «مثال على الكربوهيدرات المعقدة هو دقيق الشوفان/ العصيدة، المليئة بالألياف والمواد المغذية، ويمكن لزبدية في الصباح أن تساعدك على الاستمرار لبقية اليوم».



تناول الكبدة: قد لا يتناسب هذا مع جميع الأذواق، لكن الأحشاء الصالحة للأكل، مثل الكبد، تعد مصدرا رائعا للبروتين ـ بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في تقليل التعب والإرهاق بفضل محتواها العالي من فيتامين B12. ويقول د. كالكاسولا: «إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فإن الخميرة الغذائية وفول الصويا تعد بديلا مناسبا لمصدر فيتامين B12».



اتبع القاعدة 20 20 20: قد تشعر عيناك بمزيد من التعب إذا لم تمنحهما بعض الراحة من الشاشة. ويوضح د. كالكاسولا: «إذا كنت تعمل أمام الشاشة طوال اليوم، فمن الضروري أن تأخذ فترات راحة.. خذ استراحة لمدة 20 ثانية للتحديق في شيء يبعد 20 قدما، كل 20 دقيقة، أو بدلا من ذلك، لكل ساعتين من وقت الشاشة، خذ استراحة لمدة 15 دقيقة لراحة عينيك». اخرج من المنزل: يقول د. كالكاسولا: «إن المشي السريع والحصول على بعض الهواء النقي هو وسيلة فعالة للغاية للخروج من الركود في منتصف النهار.. وحتى النزهة القصيرة يمكن أن تكون بمنزلة وسيلة رائعة لتعزيز مستويات الطاقة لديك. يرسل النشاط البدني إشارة إلى خلاياك، ما يدفع جسمك إلى زيادة إنتاج الطاقة. وعلاوة على ذلك، فهو يحفز إطلاق الإندورفين الذي يمكن أن يساعد في تعزيز الشعور باليقظة».



تحقق من مستويات الفيتامينات: «إذا كنت تشعر وكأنك متعب باستمرار بغض النظر عما تفعله، فقد ترغب في التحقق من مستويات فيتامين B12 وفيتامين د لديك. وأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12 لأن غالبية تناولنا لفيتامين B12 مشتق من المنتجات القائمة على اللحوم مثل الدجاج ولحم البقر».



المغنيسيوم: إذا كنت تكافح من أجل النوم فإنه وفقا للدكتور كالكاسولا: «لا يسهم المغنيسيوم في تقليل التعب والإرهاق فحسب، بل يسهم أيضا في توازن الإلكتروليت وتخليق البروتين الذي يساعد بشكل أساسي عقلك وجسمك على الاسترخاء».



المصدر: «ذي صن»