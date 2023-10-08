فوائد صحية خارقة لنبات الخس قد لا يعرفها الكثيرون



اتضح للعلماء أن أوراق الخس هي غذاء خارق، حيث تحمي من سرطان الرئة، وتبطئ الشيخوخة وتخفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين وغير ذلك. تزرع وتباع في الأسواق أنواع مختلفة من الخس- الخس الصيني، الخس الأحمر، خس آيسبرغ، خس الكرفس، الخس الروماني وغيرها. جميع أنواع الخس مفيدة للصحة، ومع ذلك نادرا ما يستخدمها الكثيرون في نظامهم الغذائي.



ووفقا لخبراء التغذية، يحتوي الخس على اللوتين، الزياكسانثين ـ هذه الكاروتينات مفيدة للغاية للوقاية من إعتام عدسة العين وفيتامينات وخاصة فيتامين K، المهم جدا لتخثر الدم وتقوية العظام. كما يحتوي الخس على حمض الفوليك، الذي يساعد على التحكم في مستويات الغلوكوز ويحسن وظائف الدماغ. يحتوي الخس على مادة شبه قلوية تعمل على تحسين أداء الجهاز العصبي وتحسين النوم. ويقول د. ألكسندر مياسنيكوف: «كل ما هو أخضر صحي بلا شك. وأي سلطة خضراء لها تأثير مضاد للسرطان وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب». ويشدد الخبراء على ضرورة غسل الخس جيدا بالماء البارد قبل تناوله.



المصدر: فيستي. رو