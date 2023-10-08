ناصر العنزي



وسط حضور جماهيري غفير، طبق الغريمان القادسية والعربي مقولة «خير الأمور الوسط»، ولا فائز ولا خاسر، وخرجا متعادلين 1-1 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد «جابر الدولي» ضمن الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز، وبهذه النتيجة أصبح للفريقين 8 نقاط، وحل «الأخضر» ثانيا بفارق الأهداف عن «الأصفر».هدف بالقدم وهدف بالرأس، هذا ما انتهى عليه الشوط الأول حيث افتتح المغربي حمزة خابا التسجيل للأخضر بعدما واجه الحارس خالد الرشيدي إثر تمريرة متقنة من مامادو ثيام وسدد الكرة بقدمه داخل المرمى (20)، ثم جاء الرد القدساوي برأس مدافعه الأرجنتيني فيتور الذي اعتلى فوق الجميع وحول الكرة هدفا جميلا (46).



وظهر العربي الطرف «الأسرع» في نقل الكرات بحضور نشط من أفراد خط الوسط المكون من سلطان العنزي ووليد الصبار وإيوالا وبدر طارق، وفي المقدمة خابة ومامادو والذين أزعجوا الخصم باختراقاتهم داخل منطقة الجزاء.



وكاد الأخضر يضيف هدفا ثانيا لولا أن كرة بدر طارق انحرفت عن المرمى قليلا، ويسجل لخط دفاع العربي بوجود جمعة عبود وحسن حمدان وبوشار وعبدالله عمار احتواؤهم لمصدر خطورة الخصم محمد صولة ويوسف بن سودة.



وفي الجانب القدساوي، فإن لاعبيه تأخروا في تنظيم صفوفهم بعدما واجهوا ضغطا من الخصم حتى مرور 30 دقيقة، بعدها نفض خط الوسط الغبار عن ثوبه وشن هجمات سريعة بحضور مبارك الفنيني وأجيبولا وتانديا وعبدالله الشمالي فأظهر بعضا من خطورته رغم أن الصولة تحديدا غاب تماما عن الشوط حتى تدخل فيتور برأسه وعادل الكفة.



وفرَّط القادسية في فرصتين بالشوط الثاني، حيث ذهبت كرة البديل عيد الرشيدي بجانب القائم وهو قريب من المرمى (50)، بعدها انطلق محمد صولة بالكرة ومررها عرضية إلى عيد الرشيدي الذي لم يتمكن من اللحاق بها (63)، ثم زج محمد إبراهيم بقائده بدر المطوع بدلا من مبارك الفنيني، وتدعيما للهجوم أشرك مدرب العربي الألماني بيردارتش سلمان العوضي.



وشهد الشوط الثاني حالات شد عضلي وخصوصا العربي، ولم يتمكن الفريقان من إضافة هدف ثان رغم الفرص المتاحة.



أدار المباراة الحكم عبدالله جمالي وجاءت قراراته سليمة.



تكريم أبطال الكويت في «الآسياد»



شهدت مباراة العربي والقادسية أمس تكريم أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا بالصين، الذين تمكنوا من إحراز ميداليات، ورفعوا اسم الكويت عاليا. شارك في التكريم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان.