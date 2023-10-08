مواصلا التزامه بمساندة الرياضيين الكويتيين ودعمهم من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات في المنافسات المختلفة، احتفل بنك برقان مؤخرا ببطل الكويت يعقوب اليوحة الذي حصد ذهبية سباق 110 أمتار حواجز ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» 2022 في الصين، مسجلا زمنا عند 13.41 ثانية.



وتأتي رعاية البنك لأبطال الكويت الأولمبيين تأكيدا على دوره القيادي في تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت وكجزء من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وبمناسبة تحقيق هذا الانتصار، قالت نائب المدير العام - التسويق والاتصالات في بنك برقان خلود رضا الفيلي: «يسرنا التقدم من البطل يعقوب اليوحة بالتهنئة والثناء على هذا الإنجاز المميز، ويشرفنا أن نكون شريكا أساسيا في مسيرته الرياضية وعاملا مهما في تنمية قدراته وانتصاراته في رحلته الأولمبية، حيث يواصل رفع علم الكويت في المحافل الرياضية الدولية».



وأشادت في السياق ذاته بالدور الكبير لأبطال الكويت في إلهام الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل احترافي أو كجزء من حياتهم اليومية. وقالت في هذا السياق: «إننا ندرك أهمية تعزيز ثقافة الرياضة في الكويت كأولوية قصوى لكونها دافعا كبيرا وعاملا إيجابيا حيويا يسهم في نمو وازدهار مجتمعنا». وإلى جانب اليوحة، يقدم بنك برقان رعايته لأربعة أبطال أولمبيين كويتيين متميزين، وهم: أمل الرومي، مضاوي الشمري، إبراهيم الظفيري وجود توفيق، والذين حصدوا نحو 30 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في العديد من المنافسات الإقليمية والدولية، ويواصلون سعيهم لتحقيق المزيد من الانتصارات في الألعاب الأولمبية.