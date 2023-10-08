هادي العنزي



ذكر مدرب السالمية د.حمد المشعان، أن فريقه أضاع الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل، في المباراة التي خسرها 1-2 من كاظمة، وقال: «نتيجة المباراة لا تعكس أداء لاعبي السماوي خاصة في الشوط الثاني على أقل تقدير، فقد أضعنا فرص تسجيل عديدة، وعوقبنا بهدفين من أشباه فرص، وأتحمل مسؤولة الخسارة، وكذلك مسؤولية إصلاح الخلل في الفريق، كما نبارك للخصم فوزه بنقاط المباراة». وذكر المشعان أن «السماوي» لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى كاظمة الشوط الأول، ولم يكن مرضيا من الناحية الفنية، مضيفا: «على الجهة الأخرى، لم يكن البرتقالي خطرا بدرجة كبيرة على مرمى فريقي، ولكن خرجنا متأخرين بهدف، وسعينا للتعديل في الشوط الثاني، وغامرنا بشكل كبير، لكن أضعنا أكثر من 4 فرص للتسجيل، لافتا إلى أن السالمية لا يعاني من قلة المهاجمين، المحترف الغاني ابدو ايساكا بوجود يوسف العنيزان.



من جهة أخرى، اعترض نادي السالمية على إسناد مهمة حكم تقنية الفيديو المساعد (VAR) في مباراة القادسية والعربي (أقيمت أمس) إلى الحكم ضيف الله الفضلي، وذلك بعدما تعرض فريق الكرة الأول بالنادي لظلم واضح، بحسب البيان الذي نشره نادي السالمية على حسابه بمواقع التواصل مطالبا باستقالة أعضاء لجنة الحكام.



من جانبه، هنأ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة فرانشيسكو شالو لاعبي فريقه بالفوز على السالمية، وقال: «فوز مهم جدا على خصم متميز، وإذا ما قسمنا المباراة إلى جزأين، في الشوط الأول كنا كاظمة الأفضل تكتيكيا، ونقلا للكرة، وجاء الشوط الثاني صعبا جدا، بعدما رمى الخصم بكل ثقله لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان، ولم تكن لدينا الرغبة في التراجع للدفاع، فطريقة لعبنا تعتمد على تقديم أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة، وأعتقد بأن الفريق يحتاج إلى الفوز بطريقة أسهل، لفرع الضغط عن اللاعبين».



وأشار المدرب البرتغالي شالو، إلى أن كاظمة يحتاج لمزيد من الوقت خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى أفضل المستويات فنيا وبدينا.