قلب مان يونايتد تأخره بهدف إلى انتصار مثير على ضيفه برينتفورد 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر مساء أمس ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



تقدم برينتفورد عن طريق ماتياس يانسين (26)، وعدل سكوت ماكتوميناي النتيجة لليونايتد (90+3)، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدف الفوز (90+7)، ليرفع «الشياطين» رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ 14.



وفي مواجهات أخرى، حقق تشلسي فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري، هذه المرة على حساب بيرنلي 4-1، ليرفع «البلوز» رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ 18، وفاز إيفرتون على بورنموث 3-0، وتغلب توتنهام على لوتون تاون 1-0، كما فاز فولام على شيفيلد يونايتد 3-1.



إلى ذلك، يخوض أرسنال مواجهة نارية على أرضه اللندنية مع مان سيتي اليوم ضمن المرحلة الثامنة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويأمل «المدفعجية» فك عقدته أمام السيتي «حامل اللقب» وتسلق صدارة الترتيب.



وخلال فترة تدريبه أرسنال، يتأخر الإسباني ميكيل أرتيتا، أمام «معلمه» السابق ومواطنه بيب غوارديولا بمجموع أهداف محرج يبلغ 3-19، رغم فوزه بالمباراة الشرفية لدرع المجتمع مطلع الموسم بركلات الترجيح. وما يزيد من حماوة المباراة، تعرض «السيتي» لخسارته الأولى هذا الموسم بعد 6 انتصارات متتالية، أمام ولفرهامبتون (1-2).



ويسافر ليفربول إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا لمقابلة برايتون، وهو غاضب من خطأ حكم الفيديو المساعد الذي كلفه هدفا محققا أمام توتنهام وبالتالي خسارته الأولى هذا الموسم 1-2.



في المقابل، حقق برايتون نتائج رائعة بالتغلب على مان يونايتد ونيوكاسل 3-1، بيد انه تعرض لسقوط صاخب أمام أستون فيلا 1-6 في الجولة الأخيرة.



كما يلعب اليوم وست هام يونايتد مع ضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما يحل أستون فيلا ضيفا على ولفرهامبتون.