فاز فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخرا بالمركزين الأول والثاني في رالي أكروبوليس المليء بالتحديات، إذ حقق بطل العالم كالي روفانبيرا إلى جانب مساعده يوني هالتونين المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم (69)، ليعزز صدارته لبطولة العالم للراليات WRC للعام 2023، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بينما ضمن المركز الثاني بفضل أداء السائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم (33).



ونجحت مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية في التغلب على جميع الظروف والتحديات التي شهدها السباق بعد هطول أمطار غزيرة، بما في ذلك الطين الكثيف والكتل الوعرة والصخرية. وشكل اليوم الأول الذي يعد أطول يوم في الرالي، تحديا خاصا للسائقين والمركبات والإطارات، إذ واجه السائقين العديد من المشكلات.



وعزز حصول فريق تويوتا جازو للسباقات على المركزين الأول والثاني وتحقيقه أكبر نتيجة في الرالي وفي مرحلة «باور»، صدارة شركة تويوتا في بطولة المصنعين إلى 91 نقطة مع تبقي 3 جولات من بطولة العالم للراليات لعام 2023.



وفي تعليق له، قال رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات أكيو تويودا: «تهانينا لكل من كالي ويوني على هذا الفوز المميز! وكل الشكر لإلفين وسكوت على تمكين الفريق من إحراز المركزين الأول الثاني. إن فريق تويوتا جازو للسباقات يركز على الجوانب العملية والفنية والتطبيقية للسباق، بما في ذلك أداء المركبة وإستراتيجية السائقين على المضمار. عندما كنت في فنلندا الشهر الماضي بصفتي المدير البديل للفريق، تمكنت من فهم مدى العمل الشاق الذي يقوم به أعضاء الفريق عن قرب، إذ إنه في حال حدوث شيء ما، فإن الشخص الخبير في هذا المجال يصدر قرارا ويدعمه أعضاء فريق الإدارة في قراره هذا. لقد كون فريق تويوتا جازو للسباقات للعمل على هذا النحو، وسيواصل جميع أعضاء الفريق بذل الجهود في كل مجال ليتمكنوا من الفوز مجددا في نوفمبر في اليابان. أشكر الجميع القائمين على الفريق على الأداء المميز في اليونان».



وستكون الجولة التالية من بطولة العالم للراليات لعام 2023 (WRC) التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، في رالي تشيلي في أميركا الجنوبية في الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.